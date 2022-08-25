Студия «Тихая» откроет выставку с кодовым названием «322.6.2б»

Выставка представляет домашние фотографии и личные письма, эскизы и зарисовки, подарки и открытки. Гости также смогут увидеть записные книжки и скетчбуки, полистать книги и послушать пластинки, которыми вдохновлялись молодые авторы.

Посетить выставку «322.6.2б» можно:

speed dating (экспресс-показ)

studio visit (большая экскурсия)

В сентябре их проводят Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышев и Сева (команда «ТОЙ»).

Подробности по ссылке.





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