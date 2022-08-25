Студия «Тихая» откроет выставку с кодовым названием «322.6.2б»

Этой осень студия «Тихая» откроется новым проектом «322.6.2б». На материалах архивов резидентов студии и друга пространства Василия Рагозина расскажут историю трех квартир. В 2010–2012 годах они стали первыми импровизированными мастерскими художников «Тихой».
Выставка представляет домашние фотографии и личные письма, эскизы и зарисовки, подарки и открытки. Гости также смогут увидеть записные книжки и скетчбуки, полистать книги и послушать пластинки, которыми вдохновлялись молодые авторы.
Посетить выставку «322.6.2б» можно:
- speed dating (экспресс-показ)
- studio visit (большая экскурсия)
В сентябре их проводят Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышев и Сева (команда «ТОЙ»).
Подробности по ссылке.
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