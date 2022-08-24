Фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдет уже в эти выходные

26 августа аудиовизуальный концерт Kedr Livanskiy откроет фестиваль. Выступление пройдет в пространстве ЦЕХ*.

Публикуем площадки фестиваля, на которых можно увидеть инсталляции:

В центре современного искусства «Арсенал» покажут новую инсталляцию от соорганизаторов фестиваля — студии dreamlaser, а в арт-пространстве ЦЕХ * можно увидеть работу Nohlab из Турции.

На сцене «Ракушка» в Александровском саду представят работы студий TUNDRA и media. tribe. TUNDRA представит инсталляцию ROW, визуализирующую данные современной городской среды. В работе от media. tribe — Presense — используются 16 больших светодиодных столбов и многоканальная звуковая система. Зритель оказывается в центре круга, где чувствует движение звука, подкрепляемого светом, и переживает полное погружение.

На фасаде фабрики «Маяк» нижегородцы увидят три проекции — от медиахудожника Ивана Горохова (Meshsplash), студии dobro и художника X из Японии.

В Гербовом зале Нижегородской ярмарки покажут работу художников студии Radugadesign. Зрители увидят проект «Сфера в кубе». В основе — идея круга, вписанного в куб, который является особым знаком во многих мировых культурах и религиях. Визуальную часть инсталляции будет сопровождать эмбиентная музыка Александра Зарипова.

Также в качестве локации для фестиваля выбрали «Планетарий № 1». Там зрителей ждут купольные проекции от японо-тайваньской медиахудожницы NAOWAO, а также студий Curiosity Media Lab и Hilights. studio. На Нижневолжской набережной установят светодиодный экран, где свою инсталляцию представит Ouchhh из Стамбула.

В помещениях арт-объекты можно увидеть с 12:00 до 23:00, а в уличных локациях с 20:00 до 23:00.







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Фото: сообщество «ВКонтакте» INTERVALS FESTIVAL





