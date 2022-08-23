Гравюры в «черной манере» покажут в Пакгаузах

30 августа в выставочном пакгаузе откроется масштабный международный проект. Можно увидеть современные гравюры в «черной манере» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Выставка «Меццо-тинто: полутона и интонации» в Нижнем Новгороде — это первый масштабный «гастрольный показ» собрания, аналогов которого не существует среди музейных и частных коллекций мира.
Меццо-тинто – техника изобретена в XVII столетии для воспроизведения и тиражирования живописных полотен.
Гала-показ объединяет персональные выставки десяти «звезд» современного меццо-тинто из десятка стран от Аргентины до Японии. Ранее каждый из десяти авторов принял решение преподнести в дар Екатеринбургскому музею изобразительных искусств свои лучшие работы.
Открытие выставки: 30 августа в 18:30.
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