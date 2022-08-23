18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Гравюры в «черной манере» покажут в Пакгаузах

Поделиться:

30 августа в выставочном пакгаузе откроется масштабный международный проект. Можно увидеть современные гравюры в «черной манере» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

 

Выставка «Меццо-тинто: полутона и интонации» в Нижнем Новгороде — это первый масштабный «гастрольный показ» собрания, аналогов которого не существует среди музейных и частных коллекций мира.

Меццо-тинто – техника изобретена в XVII столетии для воспроизведения и тиражирования живописных полотен.

Гала-показ объединяет персональные выставки десяти «звезд» современного меццо-тинто из десятка стран от Аргентины до Японии. Ранее каждый из десяти авторов принял решение преподнести в дар Екатеринбургскому музею изобразительных искусств свои лучшие работы.

Открытие выставки: 30 августа в 18:30.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: