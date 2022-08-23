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Искусство

Арсенал запускает сразу две выставки в один день. Открытие — 26 августа

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Музейное пространство в столице Приволжья Арсенал открывает сразу две выставки. В рамках первого Фестиваля графики на Музейной набережной откроется экспозиция «Бегство в Египет». Впервые в Нижнем — экспонаты из египетской коллекции ГМИИ имени Пушкина. Вторая — «Между землей и небом». Покажут более 60 произведений Гойи, Чекрыгина и Штейнберга из собрания ГМИИ имени Пушкина и коллекции Галины Маневич.

 

Первая выставка Арсенала «Бегство в Египет» с работами современной художницы Ирины Затуловской. Вдохновившись искусством Древнего Египта, она выстраивает свою картину мира. Фигурки ушебти (ритуальные статуэтки, которые помещали в гробницу при захоронении), ящички для ушебти, каменный жертвенник, фрагменты сосудов и тканей, масок саркофагов включены художницей в систему ассоциативных связей.

Дизайн экспозиции разработан Надей Корбут и Кириллом Ассом. Особую роль в экспозиции играет свет: он не просто освещает экспонаты, но и выступает в качестве одухотворяющего начала.

Вторая выставка Арсенала — «Между землей и небом» — более 60 произведений Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.

Выставку открывают произведения Эдуарда Штейнберга, который выработал уникальный стиль, соединив пластику авангарда и философию символизма. Художник часто использовал гуашь, создавая контрастные, геометрически-лаконичные композиции. 

Второй раздел выставки посвящен русскому художнику Василию Чекрыгину. Его художественный язык отличается лаконизмом и использованием минимума выразительных средств. В экспозиции представлены рисунки углем, который был излюбленным материалом художника.

В третьем разделе представлены 15 офортов Франсиско Гойи из цикла «Диспаратес», созданных в поздний период его жизни.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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