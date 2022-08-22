Создание арта, мастер-классы и много музыки: как пройдет фестиваль «Комната в овраге»

10 сентября в столице Приволжья откроется фестиваль «Комната в овраге», который соберет представителей и любителей разных видов искусств. Вместе с участниками они создадут уютное и всеобщее творческое пространство.
В программе: музыкальные выступления, лекции, экскурсии, мастер-классы и создание арт-объектов в реальном времени при участии всех желающих.
«Сцена будет стилизована под уютную домашнюю комнату, где вы сможете почувствовать себя тепло и комфортно, насладившись симбиозом искусств», — отмечает команда организаторов.
10 сентября в 14:00 — 10 сентября в 23:55.
Подробности по ссылке.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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