Нижегородские музеи в двадцатке лидеров проекта «Пушкинская карта»

По его словам, каждое четвертое учреждение, которое в Нижегородской области продает билеты по «Пушкинской карте», — это музей или галерея.

«Нужно, чтобы школьники и студенты больше узнавали о возможностях «Пушкинской карты» и, увидев интересную афишу музея, знали: чтобы попасть туда условно бесплатно, нужно оформить эту карту, в электронном приложении «Госуслуги. Культура» выбрать нужное мероприятие, нажать пару кнопок и прийти в музей», — отмечает Александр Минаев.

Среди лидеров: Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Вознесенский историко-краеведческий музей и Арзамасский историко-художественный музейный комплекс.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.





