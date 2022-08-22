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Искусство

Нижегородские музеи в двадцатке лидеров проекта «Пушкинская карта»

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Нижегородский музей-заповедник и НГХМ вошли в топ-20 лидеров в рамках реализации проекта «Пушкинская карта» в России. Оба музея входят в десятку лидеров среди музеев Приволжского федерального округа. Об этом сообщает руководитель проекта Александр Минаев.

 

По его словам, каждое четвертое учреждение, которое в Нижегородской области продает билеты по «Пушкинской карте», — это музей или галерея.

«Нужно, чтобы школьники и студенты больше узнавали о возможностях «Пушкинской карты» и, увидев интересную афишу музея, знали: чтобы попасть туда условно бесплатно, нужно оформить эту карту, в электронном приложении «Госуслуги. Культура» выбрать нужное мероприятие, нажать пару кнопок и прийти в музей», — отмечает Александр Минаев.

Среди лидеров: Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Вознесенский историко-краеведческий музей и Арзамасский историко-художественный музейный комплекс.


 

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