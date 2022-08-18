Арсенал запускает OPEN CALL в Школу современной графики

Нижегородский Арсенал запускает курс для начинающих художников по современной графике. Его автором выступает — Евгений Стрелков — медиа-художник, график, дизайнер и музейный экспозиционер. Пройдет десять лекций, пять практических занятий и итоговый проект.
В проекте стоит принять участие, если вы:
- читаете публикации о современном искусстве,
- пробуете себя в рисунке, коллаже, книжной иллюстрации,
- готовы к командной работе вместе с другими начинающими художниками,
- имеете достаточно времени и сил для регулярных занятий.
Курс представит и познакомит участников с разными форматами современной графики. Среди них: мейл-арт, графическая инсталляция, цифровое искусство, но основным форматом станет книга художника, которая совмещает эксперимент и традицию, уникальность замысла и тиражность результата.
Заявку необходимо подать до 1 сентября по ссылке и пройти собеседование.
Занятия будут проходить один раз в неделю по вечерам (с 29 сентября) в Медиатеке Арсенала. Участие бесплатное.
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Фото: сообщество Арсенала «ВКонтакте»
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