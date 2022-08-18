Арсенал запускает OPEN CALL в Школу современной графики

В проекте стоит принять участие, если вы:

читаете публикации о современном искусстве,

пробуете себя в рисунке, коллаже, книжной иллюстрации,

готовы к командной работе вместе с другими начинающими художниками,

имеете достаточно времени и сил для регулярных занятий.

Курс представит и познакомит участников с разными форматами современной графики. Среди них: мейл-арт, графическая инсталляция, цифровое искусство, но основным форматом станет книга художника, которая совмещает эксперимент и традицию, уникальность замысла и тиражность результата.

Заявку необходимо подать до 1 сентября по ссылке и пройти собеседование.

Занятия будут проходить один раз в неделю по вечерам (с 29 сентября) в Медиатеке Арсенала. Участие бесплатное.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество Арсенала «ВКонтакте»