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Искусство

Арсенал запускает OPEN CALL в Школу современной графики

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Нижегородский Арсенал запускает курс для начинающих художников по современной графике. Его автором выступает — Евгений Стрелков — медиа-художник, график, дизайнер и музейный экспозиционер. Пройдет десять лекций, пять практических занятий и итоговый проект.

 

В проекте стоит принять участие, если вы:

  • читаете публикации о современном искусстве,
  • пробуете себя в рисунке, коллаже, книжной иллюстрации,
  • готовы к командной работе вместе с другими начинающими художниками,
  • имеете достаточно времени и сил для регулярных занятий.

Курс представит и познакомит участников с разными форматами современной графики. Среди них: мейл-арт, графическая инсталляция, цифровое искусство, но основным форматом станет книга художника, которая совмещает эксперимент и традицию, уникальность замысла и тиражность результата.

Заявку необходимо подать до 1 сентября по ссылке и пройти собеседование.

Занятия будут проходить один раз в неделю по вечерам (с 29 сентября) в Медиатеке Арсенала. Участие бесплатное.

 


 

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Фото: сообщество Арсенала «ВКонтакте»

 

 

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