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Искусство

Детали Нового: в «Рекорде» открылась новая выставка

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 «Рекорд» открыл выставку «Нижний Новгород. Детали Нового. Продолжение», вдохновившись глобальными и стремительными изменениями через которые прошел город.

 

Так, все работы выставки созданы в 2022 году по свежим следам реновации города.

Над экспозицией работало 15 художников: Константин Пьянов, Сергей Сорокин, Галина Каковкина, Алексей Гарин, Михаил и Марина Поляковы, Анна Рябчевская, Анна Карпова, Анна Лагеда, Илья Спиченков Кит Кимов, Елена Васильева, Саша Володина, Евгения Гольцева, Олег Мустафин.

Центр культуры «Рекорд» находится по адресу: улица Пискунова, 11/7. Посетить экспозицию можно до 31 августа. Вход свободный.



 

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