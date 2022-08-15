Парусная регата, фестиваль оркестров и аэростаты над Нижним: публикуем программу на конец августа

Первым из масштабных событий станет фестиваль «Приволжская фиеста». Он пройдет с 17 по 21 августа. Полеты пройдут утром на рассвете и вечером перед закатом. 21 августа также состоится вечернее свечение аэростатов в амфитеатре у судейской вышки на Гребном канале. Посетить могут все желающие, а планируемое время проведения — с 20:00.

Нижегородские артисты и музыканты выступят на фесте «Столица закатов. Соло на закате». Вход свободный. Посетить концерты можно будет с 19 по 21 августа и с 26 по 28 августа. Выступление пройдут на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и смотровой площадке у колеса обозрения на площади Сенной. Также, 20 и 27 августа в арт-кластере «Красная Слобода» откроются концерты в рамках фестиваля «Столица закатов. После заката». Вход по билетам.

Программа Дня города обещает быть такой же насыщенной:

Фестиваль «Маршрут вдохновения». В рамках феста — лекции и паблик-токи о полетах и космосе, мастер-классы, шествие «Маршрут вдохновения»;

Специальный забег на набережной Федоровского;

Фестиваль оркестров;

«Парусная регата — 2022» — самое масштабное мероприятие парусного сообщества в Нижнем Новгороде;

«Гастрономическая Рождественская» в День города будет проводиться совместно с проектом Ассоциации рестораторов Нижегородской области — фестивалем «Вилка и Стрелка». Он продлится два дня — 20 и 21 августа;

Фестиваль «Ярмарочное веселье. Господский променад» на Нижегородской ярмарке 20—21 августа. Всех гостей ждет погружение в атмосферу купеческих и дворянских развлечений ярмарочной площади;

21 августа — «Марафон 800»;

фестиваль искусств «Стрелка» пройдет с 26 по 28 августа в новом театрально-концертном зале пакгаузов;

ежегодный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals

открытие выставки «Меццо-тинто. Полутона и интонации» от НГХМ в пакгаузах. В экспозиции — 300 произведений современной печатной графики, созданных художниками из десяти.







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