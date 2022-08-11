Фестиваль искусств «Стрелка» в Пакгаузах

В рамках мероприятия на слиянии рек прозвучат три масштабных симфонических концерта
Программа:
- 26 августа, 19:30 - Симфонический концерт. Шедевры русского классического репертуара в исполнении оркестра la Voce Strumentale
- 27 августа, 19:30 - Медиа-спектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии». Музыкально-театральное истолкование образа Офелии в контексте пьес «Гамлет» Уильяма Шекспира и «Гамлет-Машина» Хайнера Мюллера
-
28 августа, 19:30 - Оперный гала-концерт. Арии из опер Верди, Россини, Пуччини, Чайковского в исполнении ведущих солистов российских оперных театров
12+
Комментарии (0)