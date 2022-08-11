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Искусство

Фестиваль искусств «Стрелка» в Пакгаузах

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В рамках мероприятия на слиянии рек прозвучат три масштабных симфонических концерта

Программа:

  • ​26 августа, 19:30 - Симфонический концерт. Шедевры русского классического репертуара в исполнении оркестра la Voce Strumentale
  • 27 августа, 19:30 - Медиа-спектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии». Музыкально-театральное истолкование образа Офелии в контексте пьес «Гамлет» Уильяма Шекспира и «Гамлет-Машина» Хайнера Мюллера

  • 28 августа, 19:30 - Оперный гала-концерт. Арии из опер Верди, Россини, Пуччини, Чайковского в исполнении ведущих солистов российских оперных театров

 

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