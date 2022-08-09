«Бегство в Египет» и «Между землей и небом» впервые в Нижнем Новгороде

Сразу две выставки откроются в Арсенале 25 августа. Об этом сообщила Анна Гор на встрече с журналистами 8 августа.
Выставка «Бегство в Египет» - большая инсталляция, диалог современного автора Ирины Затуловской и самого древнего искусства мира из фондов Пушкинского музея. Все работы выполнены между графикой и живописью, понятными современному зрителю.
Выставка «Между землей и небом» уже была показана в Москве, но в ином варианте. Она объединила трех художников разных времен: нонконформиста Эдуарда Штейнберга, символиста Василия Чекрыгина и романтика Франсиско Гойю.
Кроме того, обещают много лекций, дискуссий, разговоров и мастер-классов для зрителей самого разного возраста.
25 августа
Кремль, корпус 6
6+
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Анна Шихова
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