«Бегство в Египет» и «Между землей и небом» впервые в Нижнем Новгороде

Выставка «Бегство в Египет» - большая инсталляция, диалог современного автора Ирины Затуловской и самого древнего искусства мира из фондов Пушкинского музея. Все работы выполнены между графикой и живописью, понятными современному зрителю.



Выставка «Между землей и небом» уже была показана в Москве, но в ином варианте. Она объединила трех художников разных времен: нонконформиста Эдуарда Штейнберга, символиста Василия Чекрыгина и романтика Франсиско Гойю.



Кроме того, обещают много лекций, дискуссий, разговоров и мастер-классов для зрителей самого разного возраста.