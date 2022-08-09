Вечер эмбиента в пространстве ЦЕХ *

Мероприятие станет финальным аккордом к завершению масштабной мультимедиа инсталляции от студии Sila Sveta “Навстречу друг другу” и прелюдией к открытию фестиваля Intervals в ЦЕХе *.

Звуковая палитра HOAVI — это гипнотические мелодии и первородный грув. Музыкант - участник Boiler Room, который работал в звуковом оформлении с брендами GUCCI NY & GQ, Buro 24/7, Farfetch, TAG Heuer и другими.



CLOSEYOUREYES — это проект музыканта из Санкт-Петербурга, творческий процесс которого — исследование сложных состояний и ощущений, стремление к их ненасильственному преодолению и поиск.



CLOSEYOUREYES и HOAVI яркий пример рождения нового звучания во всем его многообразии. Концерт - это продолжение изучения контрастов и их взаимодействий в мультимедиа инсталляции “Навстречу друг другу”. Магнетические цепкие мелодии прозвучат в пространстве инсталляции с аудиовизуальной поддержкой от студии dreamlaser.