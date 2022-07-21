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Искусство

На Ярмарке покажут «Золото Нижегородского края»

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В фойе Исторического парка «Россия — моя история» на Ярмарке откроется экспозиция «Золото Нижегородского края». Можно посмотреть изделия народных художественных промыслов, прославивших регион на весь мир.

 

Выставка «Золото Нижегородского края» будет работать с 23 июля и до конца года с 11:00 до 18:00.

Нижегородцы увидят традиционные и авторские матрешки, наряды и платки с золотной городецкой вышивкой, дизайнерские сумки, украшения, макет самолета с элементами традиционной росписи — всего более 200 экспонатов.

Вход свободный.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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