На Ярмарке покажут «Золото Нижегородского края»

В фойе Исторического парка «Россия — моя история» на Ярмарке откроется экспозиция «Золото Нижегородского края». Можно посмотреть изделия народных художественных промыслов, прославивших регион на весь мир.
Выставка «Золото Нижегородского края» будет работать с 23 июля и до конца года с 11:00 до 18:00.
Нижегородцы увидят традиционные и авторские матрешки, наряды и платки с золотной городецкой вышивкой, дизайнерские сумки, украшения, макет самолета с элементами традиционной росписи — всего более 200 экспонатов.
Вход свободный.
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Фото: архив пресс-служб
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