На Ярмарке покажут «Золото Нижегородского края»

Выставка «Золото Нижегородского края» будет работать с 23 июля и до конца года с 11:00 до 18:00.

Нижегородцы увидят традиционные и авторские матрешки, наряды и платки с золотной городецкой вышивкой, дизайнерские сумки, украшения, макет самолета с элементами традиционной росписи — всего более 200 экспонатов.

Вход свободный.







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Фото: архив пресс-служб