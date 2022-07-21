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Искусство

Выставка «Моя Караваиха» откроется в библиотеках Приокского района

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Сегодня, 21 июля, в двух библиотеках Приокского района откроется экспозиция о Караваихе. Можно будет увидеть фотографии, сделанные на территории района, а также работы художников (графика, гуашь, акварель).

 

Выставке предшествовали два художественных этапа: фотокросс и пленэр «Живописная Караваиха».

Выставка разделена на две экспозиции. Детские работы можно посмотреть в библиотеке имени Попова (улица Горная, 30). Взрослые работы нижегородцы увидят в библиотеке имени Катаева (улица Пятигорская, 18а).

И фотокросс, и пленэр — важные этапы в исследованиях района. Они помогли определить визуальные особенности территории, оценить атмосферу и индивидуальность, отмечают организаторы.

Вход на обе выставки свободный, работы будут показываться в течение трех недель. Потом выставки перенесут по другим адресам.


 

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