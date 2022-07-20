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Искусство

В Русском музее фотографии откроется выставка портретов Толстого

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21 июля в Русском музее фотографии откроется выставка «Толстой в жизни». Команда музея-усадьбы «Ясная Поляна» подготовили фотографии Льва Николаевича, созданные в разные годы.

 

Фотографическое дело в России развивалось именно в эпоху Толстого. До нас дошли снимки писателя в разные периоды его творчества: от начала писательской деятельности до последнего года жизни.

Посетители выставки увидят молодого автора автобиографической повести «Детство», Толстого-прапорщика, главу семьи в годы труда над «Войной и миром» и старца, призывающего человечество к лечению не тела, а души.

Выставка будет работать с 21 июля по 17 сентября.



 

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