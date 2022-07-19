В мастерской-галерее IZZI откроется выставка с работами из живых цветов

29 июля откроется выставка-состояние из семи объектов — MOOD. Цветочный гедонист и энтузиаст Настя Старых и художник студии IZZI Артем Короннов создали объекты для созерцания и исследования внутреннего состояния художников и зрителя. На выставке можно увидеть фотографии, работы из живых цветов и других материалов.
Авторы выставки MOOD выбрали цветы, как материал для работы. Они не имеют единой формы или текстуры. На протяжении всего цветения они находятся в постоянном процессе увядания.
Наблюдая за объектами, зритель сам выберет состояние, в которое захочет погрузиться. Живые материалы на выставке будут изменяться на протяжении всей экспозиции и именно закрытие станет важной точкой отсчета.
Вернисаж — 29 июля в 18:00. Необходимо зарегистрироваться.
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