В мастерской-галерее IZZI откроется выставка с работами из живых цветов

Авторы выставки MOOD выбрали цветы, как материал для работы. Они не имеют единой формы или текстуры. На протяжении всего цветения они находятся в постоянном процессе увядания.

Наблюдая за объектами, зритель сам выберет состояние, в которое захочет погрузиться. Живые материалы на выставке будут изменяться на протяжении всей экспозиции и именно закрытие станет важной точкой отсчета.

Вернисаж — 29 июля в 18:00. Необходимо зарегистрироваться.











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