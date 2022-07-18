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Искусство

В залах НГХМ откроется выставка «Союз трех муз». Вернисаж — 21 июля

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Выставка «Союз трех муз» собрала более 50-ти живописных и графических работ Сергея Родионова. Он создал их за последние годы. Многие из них покажут впервые(!).

 

Основное место на выставке занимает жанровая живопись и портреты. Источником вдохновения стали образы Пушкина, Блока, Бетховена, Паганини и Шостаковича. Так, образы музыки воплотились в картинах «Арфа» и «Садко».

У Родионова есть и «цыганская» серия работ, в которой продолжается тема музыки и танца. Много внимания художник уделяет религиозным темам: библейские сюжеты, образы царских мучеников. Раздел представлен работами: «Ученики Христа во время казни», «Мужик и царевич Алексей», «Встреча явленной иконы» и другими.

В экспозиции можно найти живописные и графические пейзажи и натюрморты. Камерные деревенские пейзажи переплетаются с видами с Дятловых гор. А в своих натюрмортах автор обращается к цветочному мотиву, передавая акварелью лепестки ирисов и полевых цветов.

Выставка открыта для посетителей до 21 августа.



 

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Фото: архивы пресс-служб



 

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