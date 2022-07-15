В пространстве «Река-Река» пройдет экскурсия «История развитии судоходства на Волге»

Событие приурочили к 200-летию Нижегородской ярмарки.

В пространстве «Река-Река» можно увидеть редкие экспонаты, демонстрирующие эволюцию водного транспорта: от легендарных белян до современных судов. Гид расскажет, как развитие судоходства повлияло на масштабы Ярмарки.

Экскурсии состоятся в 18:00 и 19:00. Вход свободный.







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