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Искусство

В пространстве «Река-Река» пройдет экскурсия «История развитии судоходства на Волге»

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Сегодня, 15 июля, в здании бывшего Речного вокзала пройдет экскурсия «История развитии судоходства на Волге». Ее автор — кандидат исторических наук, сотрудник Волжского пароходства Игорь Рычков.

 

автор фото — Дима Четыре

Событие приурочили к 200-летию Нижегородской ярмарки.

В пространстве «Река-Река» можно увидеть редкие экспонаты, демонстрирующие эволюцию водного транспорта: от легендарных белян до современных судов. Гид расскажет, как развитие судоходства повлияло на масштабы Ярмарки.

Экскурсии состоятся в 18:00 и 19:00. Вход свободный.



 

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