В Русском музее фотографии открылась выставка о 200-летии Нижегородской ярмарки

«На выставке „Нижегородская ярмарка. Страницы истории“ можно проследить все этапы развития Нижегородской ярмарки: ее становление, расцвет, угасание и возрождение. Перед нами проходит целая жизнь, которую мы видим глазами фотографов XIX-ХХ веков», — рассказала директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.

Дореволюционная ярмарка представлена общими видами, улицами, грузовыми пристанями. Фотографии из частной коллекции Андреева сделаны на рубеже XIX-ХХ веков во время весеннего половодья. Затопленные улицы, торговые ряды, Спасский собор, Главный ярмарочный дом, мечеть показывают необычную ярмарку — безлюдный призрачный город, поднимающийся из воды.

Выставка будет работать до 18 сентября включительно.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб