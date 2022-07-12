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Искусство

Новая выставка, активности и чаепитие: программа празднования 25-летия Арсенала

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В этом году Арсенал отмечает 25-летие! На этой неделе, 16 июля, команда музея готовит масштабную событийную программу: новую выставку, семейные активности, большое музейное чаепитие и лекторий.

 

Событийная программа:

  • 12:00–17:00 — семейная программа «Арсенал + Я. Дорисуй себе музей»;
  • 12:00–17:00 — свободный вход на выставку «Биография в объеме. Скульптурный портрет»;
  • с 12:00 (в течение всего дня) — 25-я история из жизни Арсенала от художницы Кати Гущиной, которая создает графический роман о музее;
  • 15:00–17:00 — открытие выставки «Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation»;
  • 16:00–18:00 — большое музейное чаепитие во дворе Арсенала.

Кроме того, в 19:00 откроется концерт Московского ансамбля современной музыки «Окно времени». Выступление посвятят Любови Сапрыкиной. Она создала Центр современного искусства в Нижнем вместе с Анной Гор. Вход по приглашениям.



 

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Фото: Нижний 800

 

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