Новая выставка, активности и чаепитие: программа празднования 25-летия Арсенала

В этом году Арсенал отмечает 25-летие! На этой неделе, 16 июля, команда музея готовит масштабную событийную программу: новую выставку, семейные активности, большое музейное чаепитие и лекторий.
Событийная программа:
- 12:00–17:00 — семейная программа «Арсенал + Я. Дорисуй себе музей»;
- 12:00–17:00 — свободный вход на выставку «Биография в объеме. Скульптурный портрет»;
- с 12:00 (в течение всего дня) — 25-я история из жизни Арсенала от художницы Кати Гущиной, которая создает графический роман о музее;
- 15:00–17:00 — открытие выставки «Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation»;
- 16:00–18:00 — большое музейное чаепитие во дворе Арсенала.
Кроме того, в 19:00 откроется концерт Московского ансамбля современной музыки «Окно времени». Выступление посвятят Любови Сапрыкиной. Она создала Центр современного искусства в Нижнем вместе с Анной Гор. Вход по приглашениям.
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Фото: Нижний 800
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