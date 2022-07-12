Новая выставка, активности и чаепитие: программа празднования 25-летия Арсенала

Событийная программа:

12:00–17:00 — семейная программа «Арсенал + Я. Дорисуй себе музей»;

12:00–17:00 — свободный вход на выставку «Биография в объеме. Скульптурный портрет»;

с 12:00 (в течение всего дня) — 25-я история из жизни Арсенала от художницы Кати Гущиной, которая создает графический роман о музее;

15:00–17:00 — открытие выставки «Формы и методы. Избранные произведения из коллекции Stella Art Foundation»;

16:00–18:00 — большое музейное чаепитие во дворе Арсенала.

Кроме того, в 19:00 откроется концерт Московского ансамбля современной музыки «Окно времени». Выступление посвятят Любови Сапрыкиной. Она создала Центр современного искусства в Нижнем вместе с Анной Гор. Вход по приглашениям.







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Фото: Нижний 800