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Искусство

FUTURO проведет public-ток и экскурсию! Все в поддержку выставки ILLUSION

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В ближайшие выходные, 16 и 17 июля, команда FUTURO проведет несколько мероприятий в поддержку выставки ILLUSION. Все они пройдут с участием художника, куратора выставки, а также директора галереи. Сохраняйте расписание!

 

16 июля (в 15:00 и 17:00) — куратор выставки Екатерина Савченко проведет экскурсии. Он расскажет об особой технике создания скульптур Даниила Антропова, выставке ILLUSION и ее связи с романом «Защита Лужина» Владимира Набокова.

17 июля (в 17:00) — в галерее откроется public-talk с художником Даниилом Антроповым, куратором Екатериной Савченко и директором галереи FUTURO Анастасией Пановой.

Вход на мероприятия по билету галереи.


 

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Фото: архив организаторов

 

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