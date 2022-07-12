FUTURO проведет public-ток и экскурсию! Все в поддержку выставки ILLUSION

В ближайшие выходные, 16 и 17 июля, команда FUTURO проведет несколько мероприятий в поддержку выставки ILLUSION. Все они пройдут с участием художника, куратора выставки, а также директора галереи. Сохраняйте расписание!
16 июля (в 15:00 и 17:00) — куратор выставки Екатерина Савченко проведет экскурсии. Он расскажет об особой технике создания скульптур Даниила Антропова, выставке ILLUSION и ее связи с романом «Защита Лужина» Владимира Набокова.
17 июля (в 17:00) — в галерее откроется public-talk с художником Даниилом Антроповым, куратором Екатериной Савченко и директором галереи FUTURO Анастасией Пановой.
Вход на мероприятия по билету галереи.
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Фото: архив организаторов
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