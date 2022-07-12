В Нижнем стартует конкурс на создание продуктов с «русским кодом»

Сейчас у городских предприятий есть запрос на работу с дизайнерами.

«Программа и конкурс, который ее открывает, позволят разработать и создать линейки новых качественных изделий. Основная задача конкурса — создать утилитарные продукты с „русским кодом“, рассчитанные на современные рыночные запросы. Надеемся, что это даст новый импульс развитию промыслов Нижегородской области и расширит потребительскую аудиторию», — отмечает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев







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Фото: сайт конкурса