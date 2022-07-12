В Нижнем стартует конкурс на создание продуктов с «русским кодом»

20 июня в Нижегородской области стартовал творческий конкурс «Дизайн ремесло: проСмыслы». Художники создадут свои варианты дизайна продуктовых линеек предприятий НХП. Жюри выберет и на их основе создадут образцы изделий.
Сейчас у городских предприятий есть запрос на работу с дизайнерами.
«Программа и конкурс, который ее открывает, позволят разработать и создать линейки новых качественных изделий. Основная задача конкурса — создать утилитарные продукты с „русским кодом“, рассчитанные на современные рыночные запросы. Надеемся, что это даст новый импульс развитию промыслов Нижегородской области и расширит потребительскую аудиторию», — отмечает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев
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Фото: сайт конкурса
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