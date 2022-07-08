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Искусство

К программе «Пушкинская карта» присоединились еще 28 культурных пространств Нижнего

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В Нижегородской области еще 28 учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта». Рассказываем, какие именно.

Новыми участниками программы стали:

  • библиотечные системы Сормовского, Приокского и Московского районов;
  • центральная городская библиотека имени Ленина;
  • историко-художественный музей городского округа Семеновский;
  • Пильнинская районная централизованная библиотечная система;
  • Богородское социально-культурное объединение;
  • централизованная клубная система Кстовского района;
  • централизованная клубная система Варнавинского района;
  • централизованная библиотечная система Выксы;
  • Краснобаковская библиотечная система;
  • Городецкая библиотечная система;
  • Неклюдовский Дом культуры;
  • Линдовский социально-культурный комплекс города Бор;
  • Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального округа;
  • Заволжская централизованная библиотечная система;
  • АНО «Экспериментальный театр «Нэкст».



 

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