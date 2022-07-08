К программе «Пушкинская карта» присоединились еще 28 культурных пространств Нижнего

В Нижегородской области еще 28 учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта». Рассказываем, какие именно.
Новыми участниками программы стали:
- библиотечные системы Сормовского, Приокского и Московского районов;
- центральная городская библиотека имени Ленина;
- историко-художественный музей городского округа Семеновский;
- Пильнинская районная централизованная библиотечная система;
- Богородское социально-культурное объединение;
- централизованная клубная система Кстовского района;
- централизованная клубная система Варнавинского района;
- централизованная библиотечная система Выксы;
- Краснобаковская библиотечная система;
- Городецкая библиотечная система;
- Неклюдовский Дом культуры;
- Линдовский социально-культурный комплекс города Бор;
- Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального округа;
- Заволжская централизованная библиотечная система;
- АНО «Экспериментальный театр «Нэкст».
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