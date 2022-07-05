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Искусство

Графическая серия, театральная лаборатория: публикуем дайджест от студии «Тихая»

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Театральная лаборатория, новый проект Антона Морокова «В ожидании правильного ветра», а что еще можно посетить в студии «Тихая»? Рассказываем о самом интересном в событийном дайджесте.

 

Антон Мороков. Торжественная забывчивость. 2021–2022 Шелкография в поддержку проекта
​​​​​​​«В ожидании правильного ветра»

Студия создала уникальное пространство, где мастерские художников соседствуют c творческим и научно-исследовательским центром. Команда проекта подготовила несколько сценариев взаимодействия с пространством на июль. Публикуем все возможные.

  • Studio visit — большая обзорная экскурсия по мастерским и знакомство с работами художников-резидентов. Среди них, к примеру, Владимир Чернышев, создающий масштабную графическую серию, которая будет показана в студии осенью;
  • Speed dating — экспресс-показ проекта «В ожидании правильного ветра» вместе с Антоном Мороковым. Это графическая серия из концептуальных комбинаций изображений красных флагов и машинописных текстов.
  • Late night — вечерний визит в студию: посмотрите на Владимира Чернышева за работой и подробно познакомитесь с его творчеством.

Попасть в гости к ребятам можно по предварительной регистрации.

Кроме того, студия сотрудничала с Центром театрального мастерства. Пять режиссеров и пять художников объединились и за неделю создали эскизы постановок. Они были поставлены на разных городских локациях.


 

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Фото: архив студии

 

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