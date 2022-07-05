Графическая серия, театральная лаборатория: публикуем дайджест от студии «Тихая»

Театральная лаборатория, новый проект Антона Морокова «В ожидании правильного ветра», а что еще можно посетить в студии «Тихая»? Рассказываем о самом интересном в событийном дайджесте.
Антон Мороков. Торжественная забывчивость. 2021–2022 Шелкография в поддержку проекта
«В ожидании правильного ветра»
Студия создала уникальное пространство, где мастерские художников соседствуют c творческим и научно-исследовательским центром. Команда проекта подготовила несколько сценариев взаимодействия с пространством на июль. Публикуем все возможные.
- Studio visit — большая обзорная экскурсия по мастерским и знакомство с работами художников-резидентов. Среди них, к примеру, Владимир Чернышев, создающий масштабную графическую серию, которая будет показана в студии осенью;
- Speed dating — экспресс-показ проекта «В ожидании правильного ветра» вместе с Антоном Мороковым. Это графическая серия из концептуальных комбинаций изображений красных флагов и машинописных текстов.
- Late night — вечерний визит в студию: посмотрите на Владимира Чернышева за работой и подробно познакомитесь с его творчеством.
Попасть в гости к ребятам можно по предварительной регистрации.
Кроме того, студия сотрудничала с Центром театрального мастерства. Пять режиссеров и пять художников объединились и за неделю создали эскизы постановок. Они были поставлены на разных городских локациях.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив студии
Комментарии (0)