Графическая серия, театральная лаборатория: публикуем дайджест от студии «Тихая»

Студия создала уникальное пространство, где мастерские художников соседствуют c творческим и научно-исследовательским центром. Команда проекта подготовила несколько сценариев взаимодействия с пространством на июль. Публикуем все возможные.

Studio visit — большая обзорная экскурсия по мастерским и знакомство с работами художников-резидентов. Среди них, к примеру, Владимир Чернышев, создающий масштабную графическую серию, которая будет показана в студии осенью;

— большая обзорная экскурсия по мастерским и знакомство с работами художников-резидентов. Среди них, к примеру, Владимир Чернышев, создающий масштабную графическую серию, которая будет показана в студии осенью; Speed dating — экспресс-показ проекта «В ожидании правильного ветра» вместе с Антоном Мороковым. Это графическая серия из концептуальных комбинаций изображений красных флагов и машинописных текстов.

— экспресс-показ проекта «В ожидании правильного ветра» вместе с Антоном Мороковым. Это графическая серия из концептуальных комбинаций изображений красных флагов и машинописных текстов. Late night — вечерний визит в студию: посмотрите на Владимира Чернышева за работой и подробно познакомитесь с его творчеством.

Попасть в гости к ребятам можно по предварительной регистрации.

Кроме того, студия сотрудничала с Центром театрального мастерства. Пять режиссеров и пять художников объединились и за неделю создали эскизы постановок. Они были поставлены на разных городских локациях.





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Фото: архив студии