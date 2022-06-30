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YappyTruck в Нижнем: публикуем программу, лайн-ап, работу тематических площадок

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Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY откроется в Нижнем Новгороде. Площадка открыта с 12:00 до 22:00, а мы узнали программу и публикуем подробности!

Подробная программа событийных активностей: 

  • 12:00 — открытие YappyTruck
  • 12:00-22:00 — работа коллаб-бокса и зоны качелей
  • 12:00-22:00 — моздание полноценного граффити холста художником из Нижнего Новгорода Main
  • 12:00-22:00 — работа баскетбольной площадки 3*3 вместе с Федерацией баскетбола Нижегородской области
  • 12:00-13:30 — выступление скейтеров SK8 Team
  • 12:30-13:30 — выступление Чайный, Алена Летова, 4Trip
  • 13:30-14:00 — выступление фокусник
  • 14:00-15:00 — dj сет kaplan
  • 15:00-16:30 — выступление скейтеров SK8 Team
  • 15:00-15:30 — выступление Didar
  • 15:30-16:15 — dj сет kaplan
  • 16:15-17:00 — выступление Ershov
  • 17:30-18:10 — выступление Артем КИД
  • 18:30-19:10 — выступление Анатолий Цой
  • 19:10-19:40 — dj сет любишь
  • 19:50-20:30 — выступление Люся Чеботина
  • 20:30-21:00 — dj сет любишь
  • 21:00-21:40 — выступление RASA

Ссылка на программу здесь.

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