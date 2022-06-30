Люся Чеботина, Tsoy и Rasa выступят на Нижегородской ярмарке

На территории Нижегородской ярмарки выступят TSOY (Анатолий Цой), Люся Чеботина и дуэт RASA. Также на YAPPY Truck можно послушать треки Артема КИД, Ершова, Didar, Чайного, Алены Летовой и 4Trip. Целый день на площадке будут работать коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона. Вход на нее открыт для всех, кто установил приложение YAPPY и зарегистрировался в нем.

За художественное оформление пространства отвечает Main из Нижнего. Именно он создаст полноценный граффити холст. Для любителей спортивных ивентов проведут матч по баскетболу и выступление скейтеров SK8 Team.

Также каждый может поучаствовать в конкурсе «Баттл городов». Для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города: #yappytrucknn (Нижний Новгород).

Победит тот город, чьи видео соберут больше лайков — лучшие ролики попадут в специальные подборки.









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