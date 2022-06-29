Работу «любимого ученика» Рубенса покажут в НГХМ

Антонис ван Дейк создал картину в 1617-1618 годах, работая над серией изображений двенадцати апостолов. В начале XVII века это один из самых популярных сюжетов в Нидерландах.

Моделью для картины «Апостол Петр» стал служитель антверпенской гильдии святого Луки Абрахам Граефус. Ван Дейк в своих работах всегда стремился раскрыть внутренний эмоциональный мир человека и передать его динамику. Художник тонко чувствовал характер модели и мастерски выражал ее внутреннюю и внешнюю красоту.

Увидеть картину можно в НГХМ|ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО (Верхневолжская набережная, 3) до 31 июля.









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Фото: архив пресс-служб