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Искусство

Студенты нижегородской вышки откроют выставку «Лучшие знаки и логотипы»

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В Доме архитектора в Нижнем Новгороде откроется выставка работ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Экспозиция «Лучшие знаки и логотипы» представит 72 проекта, ярко демонстрирующие разнообразие дизайнерских приемов, техник и идей.

 

Студенты представят свои работы, а зрители смогут увидеть прогресс, которого они достигли в течение года обучения в Школе дизайна.

Открытие выставки — 30 июня в 17:00. Вход свободный.


 

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Фото: архив пресс-службы вуза

 

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