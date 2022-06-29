Студенты нижегородской вышки откроют выставку «Лучшие знаки и логотипы»

В Доме архитектора в Нижнем Новгороде откроется выставка работ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Экспозиция «Лучшие знаки и логотипы» представит 72 проекта, ярко демонстрирующие разнообразие дизайнерских приемов, техник и идей.
Студенты представят свои работы, а зрители смогут увидеть прогресс, которого они достигли в течение года обучения в Школе дизайна.
Открытие выставки — 30 июня в 17:00. Вход свободный.
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Фото: архив пресс-службы вуза
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