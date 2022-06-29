Студенты нижегородской вышки откроют выставку «Лучшие знаки и логотипы»

Студенты представят свои работы, а зрители смогут увидеть прогресс, которого они достигли в течение года обучения в Школе дизайна.

Открытие выставки — 30 июня в 17:00. Вход свободный.





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Фото: архив пресс-службы вуза