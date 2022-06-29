Перформансы, конкурс кокошников и частушечный баттл: как пройдет «День народного костюма» в Городце

В этом году в Городце откроется фестиваль-лаборатория. Участники и зрители показывают, исследуют, анализируют, спорят и говорят о народном костюме. Частью этого движения может стать каждый.

Программа фестиваля пройдет в формате непрерывного действа, постановщиком выступает московский режиссер «Электротеатра Станиславский» Игорь Макаров.

Так, в Музейном квартале Городца пройдет перформанс «Ангел мой, будь со мной», частушечная экскурсия и шествие-рассказ «Зачем мне народный костюм?».

В Сквере Пионерии откроется образовательная программа, где можно будет послушать лекцию о народном костюме Нижегородской губернии, рассказ о создании реплик народных костюмов и выступление «Кокошник — символ русского костюма».

Главное событие фестиваля — показ костюмов. После дефиле зрители проголосуют за лучший костюм и кокошник. Также в программе: мастер-классы и народные игры, частушечный баттл.





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Фото: сообщество «ВКонтакте» Культурный центр «Лев и Вишня»