Перформансы, конкурс кокошников и частушечный баттл: как пройдет «День народного костюма» в Городце

2 июля в Нижегородской области, а именно — в Городце, культурный центр «Лев и Вишня» открывает фестиваль — «День народного костюма». Команда проекта планирует вдохнуть новую жизнь в традицию и доказать, что «помнить свои корни – модно».
В этом году в Городце откроется фестиваль-лаборатория. Участники и зрители показывают, исследуют, анализируют, спорят и говорят о народном костюме. Частью этого движения может стать каждый.
Программа фестиваля пройдет в формате непрерывного действа, постановщиком выступает московский режиссер «Электротеатра Станиславский» Игорь Макаров.
Так, в Музейном квартале Городца пройдет перформанс «Ангел мой, будь со мной», частушечная экскурсия и шествие-рассказ «Зачем мне народный костюм?».
В Сквере Пионерии откроется образовательная программа, где можно будет послушать лекцию о народном костюме Нижегородской губернии, рассказ о создании реплик народных костюмов и выступление «Кокошник — символ русского костюма».
Главное событие фестиваля — показ костюмов. После дефиле зрители проголосуют за лучший костюм и кокошник. Также в программе: мастер-классы и народные игры, частушечный баттл.
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Фото: сообщество «ВКонтакте» Культурный центр «Лев и Вишня»
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