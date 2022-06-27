В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется новая выставка «Навстречу друг другу»

В основе инсталляции — «Руки». Они стремятся навстречу друг другу, изучают друг друга, учатся взаимодействовать, соединяются и отдаляются. Зрители погрузятся в спектр чувственных состояний – от интереса и гармонии до катарсиса и эйфории.

Созданию иммерсивного эффекта способствует музыка, написанная специально для проекта музыкантом и аудиовизуальным художником Uasmi Nasser.

Он выступит с аудиовизуальным лайвом на открытии 30 июня. Стоимость билетов — 400 рублей. Приобрести их можно по ссылке.

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