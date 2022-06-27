В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется новая выставка «Навстречу друг другу»

Международная мультимедиа студия SILA SVETA представит в ЦЕХе * масштабную инсталляцию «Навстречу друг другу». Основа концепции — две роборуки с закрепленными блоками лазеров, позади которых расположен 30-и метровый LED экран. Это метафорическое воплощение идеи о том, как два человека «стремятся друг к другу».
В основе инсталляции — «Руки». Они стремятся навстречу друг другу, изучают друг друга, учатся взаимодействовать, соединяются и отдаляются. Зрители погрузятся в спектр чувственных состояний – от интереса и гармонии до катарсиса и эйфории.
Созданию иммерсивного эффекта способствует музыка, написанная специально для проекта музыкантом и аудиовизуальным художником Uasmi Nasser.
Он выступит с аудиовизуальным лайвом на открытии 30 июня. Стоимость билетов — 400 рублей. Приобрести их можно по ссылке.
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