Пленэр на улицах Нижнего пройдет все лето. Публикуем расписание

Каждую среду до 24 августа можно прийти в заранее выбранное место и создать свою работу. С собой стоит взять: маркеры, карандаши, акварель, акрил, пастель или масло.

Расписание на июль:

6 июля — набережная Федоровского: у обновленных террас рядом с гостиницей «Азимут»

13 июля — улица Ильинская / Сергиевская: встреча у домика Каширина

20 июля — площадь Маркина: у памятника матросам

27 июля — Стрелка: у нового памятника Александру Невскому

Расписание на август:

3 августа — набережная Федоровского: у моста над Почтовым съездом

10 августа — Верхне-Волжская набережная: у памятника Валерию Чкалову

17 августа — площадь Горького: у памятника Максиму Горькому

24 августа — Нижегородский кремль: у Дмитриевской башни (с внутренней стороны Кремля, где стоит военная техника)

Прийти можно с 18:00 до 20:00 .

В сентябре откроется выставка созданных работ.







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Фото: vk.com/summerdrawing