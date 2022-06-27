Пленэр на улицах Нижнего пройдет все лето. Публикуем расписание

Опубликовано полное расписание «Городского пленэра» в Нижнем Новгороде. Всего планируется 12 встреч: по 4 мероприятия в месяц.
Каждую среду до 24 августа можно прийти в заранее выбранное место и создать свою работу. С собой стоит взять: маркеры, карандаши, акварель, акрил, пастель или масло.
Расписание на июль:
- 6 июля — набережная Федоровского: у обновленных террас рядом с гостиницей «Азимут»
- 13 июля — улица Ильинская / Сергиевская: встреча у домика Каширина
- 20 июля — площадь Маркина: у памятника матросам
- 27 июля — Стрелка: у нового памятника Александру Невскому
Расписание на август:
- 3 августа — набережная Федоровского: у моста над Почтовым съездом
- 10 августа — Верхне-Волжская набережная: у памятника Валерию Чкалову
- 17 августа — площадь Горького: у памятника Максиму Горькому
- 24 августа — Нижегородский кремль: у Дмитриевской башни (с внутренней стороны Кремля, где стоит военная техника)
Прийти можно с 18:00 до 20:00 .
В сентябре откроется выставка созданных работ.
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Фото: vk.com/summerdrawing
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