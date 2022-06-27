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Пленэр на улицах Нижнего пройдет все лето. Публикуем расписание

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Опубликовано полное расписание «Городского пленэра» в Нижнем Новгороде. Всего планируется 12 встреч: по 4 мероприятия в месяц.

 

Каждую среду до 24 августа можно прийти в заранее выбранное место и создать свою работу. С собой стоит взять: маркеры, карандаши, акварель, акрил, пастель или масло.

Расписание на июль:

  • 6 июля — набережная Федоровского: у обновленных террас рядом с гостиницей «Азимут»
  • 13 июля — улица Ильинская / Сергиевская: встреча у домика Каширина
  • 20 июля — площадь Маркина: у памятника матросам
  • 27 июля — Стрелка: у нового памятника Александру Невскому

Расписание на август:

  • 3 августа — набережная Федоровского: у моста над Почтовым съездом
  • 10 августа — Верхне-Волжская набережная: у памятника Валерию Чкалову
  • 17 августа — площадь Горького: у памятника Максиму Горькому
  • 24 августа — Нижегородский кремль: у Дмитриевской башни (с внутренней стороны Кремля, где стоит военная техника)

Прийти можно с 18:00 до 20:00 .

В сентябре откроется выставка созданных работ.



 

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Фото: vk.com/summerdrawing

 

 

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