В Москве открылась выставка нижегородского объединения «Черный пруд»

«В этом году нашему объединению исполняется 35 лет. В конце 80-х, когда оно только появилось на свет, Горький был закрытым и очень «строгим» городом. Именно в это время появляется группа художников — талантливых, свободных, независимых. «Черный пруд» повлиял на дальнейшее развитие изобразительного искусства в Нижнем. И в этот юбилейный для нас год мы представляем выставку, которая покажет много ранних работ художников», — рассказала председатель нижегородской региональной общественной организации «Русское искусство» Наталия Панкова.

У посетителей есть возможность познакомиться с альбомом-каталогом с произведениями, статьями, архивными материалами, фотографиями выпущено впервые и на двух языках. Каталог посвящен юбилею творческого объединения «Черный пруд».





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Фото: архив пресс-служб