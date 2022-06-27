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Искусство

В Москве открылась выставка нижегородского объединения «Черный пруд»

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В Доме Нижегородской области в Москве открылась художественная выставка «Черный пруд. Разговоры об искусстве». На выставке покажут живописные и графические работы — всего около 50 произведений. Среди авторов: Яков Васильченко, Алексей Сахаров, Николай Сметанин, Галина Каковкина, Наталия Панкова, Сергей Сорокин, Алексей Акилов и Геннадий Урлин.

 

«В этом году нашему объединению исполняется 35 лет. В конце 80-х, когда оно только появилось на свет, Горький был закрытым и очень «строгим» городом. Именно в это время появляется группа художников — талантливых, свободных, независимых. «Черный пруд» повлиял на дальнейшее развитие изобразительного искусства в Нижнем. И в этот юбилейный для нас год мы представляем выставку, которая покажет много ранних работ художников», — рассказала председатель нижегородской региональной общественной организации «Русское искусство» Наталия Панкова.

У посетителей есть возможность познакомиться с альбомом-каталогом с произведениями, статьями, архивными материалами, фотографиями выпущено впервые и на двух языках. Каталог посвящен юбилею творческого объединения «Черный пруд».


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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