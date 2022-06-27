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Искусство

В Доме архитектора пройдут лекции реставратора Александра Попова

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Известный архитектор и реставратор Александр Попов проведет в Доме Архитектора две лекции. Рассказываем подробнее, когда они пройдут и о чем он расскажет.

 

Так, в понедельник, 27 июня, архитектор расскажет об особенностях реконструкции Церкви имени Димитрия Солунского 1785 года из села Верхняя Уфтюга Красноборского района. Регистрация для участия уже открыта.

В среду, 29 июня, пройдет лекция об особенностях реконструкции Церкви имени Илии Пророка 1755 года из Цыпинского погоста Кирилловского района. Регистрация также открыта.

Кроме того, перед началом лектория можно посетить выставку «Инструментарий русского зодчего: исторические плотницкие и столярные технологии». Коллекцию исторического инструмента реставратор Александр Попов собирал около 50 лет.



 

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Фото: Нижний 800

 

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