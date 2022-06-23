«Орфей и Эвридика»: премьера в Нижнем и первая постановка в пакгаузах на Стрелке

В концертном зале Пакгаузах на Стрелке пройдет масштабная премьера — опера «Орфей и Эвридика». По режиссерской задумке зритель погрузиться в сон, сказку, фантастический мир. Постановку подготовил коллектив Нижегородского оперного театра. Ее покажут в максимально полной версии на итальянском языке.
автор фото — Александр Воложанин
Пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Орфей и Эвридика», прошла в пакгаузах. На встрече с прессой отметили перспективы развития Пакгаузов как театрально- концертного комплекса.
«После концертов, которые прошли здесь в начале июня многие специалисты, артисты и музыканты, которые здесь выступали, сошлись во мнении, что это один из лучших камерных залов страны», — сказал Олег Беркович.
Кроме того, он упомянул о строительстве нового здания оперного театра, добавив, что концертный зал на Стрелке останется второй площадкой театра.
Художественный руководитель театра Алексей Трифонов рассказал о том, как шла работа над подготовкой постановки, что было особенно сложным и интересным:
«Мы нашли четыре существующие авторские редакции оперы: Венскую, Парижскую, Пармскую и Неаполитанскую. Последние две в России никогда не исполнялись! Та постановка, которую зрители увидят в эти дни уникальна. Поскольку музыкально она основана на Пармской редакции с вкраплением некоторых номеров из других редакций».
Дирижер-постановщик и главный дирижер театра Дмитрий Синьковский отметил, что опера является мостом между стилем барокко и классическим стилем. Для музыкантов было важно сохранить шедевр Глюка, сделав своего рода компиляцию, задействовав большую часть оркестра, добавив старинные инструменты. Поэтому всеобщее звучание оркестра определенно соответствует духу времени.
Алексей Трифонов рассказал о целях и планах на новый театральный сезон.
Так, в августе обновится балетная и оперная труппа, появятся новые постановки. Зрителей ждет мировая премьера балета «Пиковая дама» на музыку Юрия Красавина и детский балет «Мойдодыр».
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Видео: предоставлено блогером Еленой Пестриковой
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