«Орфей и Эвридика»: премьера в Нижнем и первая постановка в пакгаузах на Стрелке

Пресс-конференция, посвященная премьере оперы «Орфей и Эвридика», прошла в пакгаузах. На встрече с прессой отметили перспективы развития Пакгаузов как театрально- концертного комплекса.

«После концертов, которые прошли здесь в начале июня многие специалисты, артисты и музыканты, которые здесь выступали, сошлись во мнении, что это один из лучших камерных залов страны», — сказал Олег Беркович.

Кроме того, он упомянул о строительстве нового здания оперного театра, добавив, что концертный зал на Стрелке останется второй площадкой театра.