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Искусство

В НГХМ откроется выставка художника-космиста Елены Березиной «Про-явления»

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Сегодня, 16 июня, в Нижегородском государственном художественном музее открылась юбилейная выставка художника-космиста Елены Березиной. В масштабной экспозиции представлено более 100 необычных произведений живописи и графики, созданных художницей за последние пять лет.

 

Работы Елены Березиной отсылают зрителей в Беспредельные миры, показывают взаимосвязь человека и Вселенной, и позволяют ощутить иные состояния материи взаимопроникающие друг в друга и существующие как единая реальность.

Художница на протяжении всей своей творческой деятельности ищет оригинальный живописный язык и постоянно экспериментирует. Так, в процессе творчества родилось новое направление, которое Елена Березина назвала Wave Art – искусство волны.

«Мир состоит из волн, видимых и невидимых, слышимых и неслышимых, регистрируемых приборами и вовсе неощутимым. Движение, дыхание, чувства и эмоции, скоротечность восприятия каждого мгновения, цикличность и относительность временных понятий, цвет и звук. Все это волны…. Так как все мироздание пронизано волнами, то и изображение этих волн и есть отображение мира», — отмечает автор.

Впервые художница познакомит зрителя с серией работ, созданных в технике живописного коллажа.

Адрес: площадь Минина и Пожарского 2/2.

 

 

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