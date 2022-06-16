В НГХМ откроется выставка художника-космиста Елены Березиной «Про-явления»

Работы Елены Березиной отсылают зрителей в Беспредельные миры, показывают взаимосвязь человека и Вселенной, и позволяют ощутить иные состояния материи взаимопроникающие друг в друга и существующие как единая реальность.

Художница на протяжении всей своей творческой деятельности ищет оригинальный живописный язык и постоянно экспериментирует. Так, в процессе творчества родилось новое направление, которое Елена Березина назвала Wave Art – искусство волны.

«Мир состоит из волн, видимых и невидимых, слышимых и неслышимых, регистрируемых приборами и вовсе неощутимым. Движение, дыхание, чувства и эмоции, скоротечность восприятия каждого мгновения, цикличность и относительность временных понятий, цвет и звук. Все это волны…. Так как все мироздание пронизано волнами, то и изображение этих волн и есть отображение мира», — отмечает автор.

Впервые художница познакомит зрителя с серией работ, созданных в технике живописного коллажа.

Адрес: площадь Минина и Пожарского 2/2.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.