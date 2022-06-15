В Нижнем откроется первая ярмарка современного искусства

Культурный центр Terminal переехал из ЦУМа в новое выставочное пространство — на Красную Слободу. На территории бывшего судостроительного завода имени Колчина-Курбатова с восьмиметровыми потолками откроется первая в Нижнем Новгороде ярмарка современного искусства BUY. В ней примут участие независимые художники и творческие объединения. Пилотная ярмарка объединит в себе два формата — двухдневное офлайн мероприятие и онлайн-маркет.
25-26 июня в новом пространстве выставочного пространства Terminal A откроется ярмарка современного искусства. В ней примут участие независимые художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, художественные организации и мастерские. В рамках события пройдет масштабная параллельная программа с лекциями, мастер-классами, концертами и даже спектаклем.
В планах у организаторов проводить мероприятие BUY два раза в год — летом и зимой.
Майя Ковальски
Независимый куратор и искусствовед
«Новое пространство Терминала располагается в здании бывшего завода, который был построен в второй половине 19 века. Теперь пространство будет не только выставочной зоной, но и целой сетью своих мастерских с резиденциями для иногородних художников. Так как пространство невероятно красивое и сохранило следы своего прошлого, там были и заводские станки и старинные своды, мы решили сделать процесс строительства и запуска проекта максимально открытым.
Ярмарка современного искусства — наш первый проект на новой площадке. Мы соберем и представим работы потрясающих художников и из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. Мы приготовили обширную параллельную программу с мастер-классами от художников по современной вышивке, настоящий спектакль-перформанс. А еще — автопати в разных точках города».
Подробнее ознакомиться с программой и работами участников можно в сообществе проекта.
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