В Нижнем откроется первая ярмарка современного искусства

25-26 июня в новом пространстве выставочного пространства Terminal A откроется ярмарка современного искусства. В ней примут участие независимые художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, художественные организации и мастерские. В рамках события пройдет масштабная параллельная программа с лекциями, мастер-классами, концертами и даже спектаклем.

В планах у организаторов проводить мероприятие BUY два раза в год — летом и зимой.