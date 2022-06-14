В Нижнем Новгороде пройдет пленэр «Художественная Караваиха»

Главная цель пленэра — увидеть Караваиху глазами художников, заново оценить красоту микрорайона, его атмосферу, чтобы впоследствии использовать этот опыт при архитектурном проектировании.

Лучшие работы выставят в одной из библиотек Приокского района.

Для очного участия необходимо зарегистрироваться. Пленэр пройдет 25 июня с 10:30 до 14:00 по адресу улица Героя Елисеева, 6. Организаторы предоставят бумагу, мольберт и краски. Готовые работы принимаются до 26 июня включительно.

Для заочного участия также необходима регистрация, после чего нужно принести работы в дом Архитектора (Верхневолжская набережная, 2) и оставить на вахте с пометкой «На пленэр «Культурная Караваиха».

Художественный пленэр является частью проекта «Караваиха. От уникальности места к архитектурному осмыслению». Итогом проекта будет альтернативная архитектурная концепция развития микрорайона, учитывающая его историю и существующую проблематику места.







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Фото: pexels