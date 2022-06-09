Выставка «Цвет времени» открывается в «Рекорде»

В центре «Рекорд» открылась экспозиция «Цвет времени». Выставка объединит нижегородских художников, которые ворвались в искусство в 1990-е.
На выставке представлены живописные, графические и декоративно-прикладные произведения художников: Сергея Ледкова, Натальи Опариной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Александра Лаврова, Сергея Сорокина, Владимира Фуфачева, Константина Пьянова, Максима Приданова, Владимира Логинова и других.
Выставка закроется 21 июля. Вход в обновленное пространство «Рекорда» свободный.
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Фото: «Нижний 800»
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