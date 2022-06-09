18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка «Цвет времени» открывается в «Рекорде»

Поделиться:

В центре «Рекорд» открылась экспозиция «Цвет времени». Выставка объединит нижегородских художников, которые ворвались в искусство в 1990-е.

 

На выставке представлены живописные, графические и декоративно-прикладные произведения художников: Сергея Ледкова, Натальи Опариной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Александра Лаврова, Сергея Сорокина, Владимира Фуфачева, Константина Пьянова, Максима Приданова, Владимира Логинова и других.

Выставка закроется 21 июля. Вход в обновленное пространство «Рекорда» свободный.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: «Нижний 800»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: