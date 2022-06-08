Опубликована параллельная программа нижегородского фестиваля стрит-арта «Место»

Фестиваль уличного искусства «Место» опубликовал параллельную программу событий. Так, в библиотеке «ПМ» в Нижполиграфе соберут коллекцию печатных изданий, связанных с уличным искусством Нижнего. В конце каждого дня — тематическая лекция со спикерами. Публикуем подробную программу экскурсий по стрит-арту.
Программа:
16 июня
- 16:00-17:30 — Никита Nomerz
- 18:30-20:00 — Велосипедная экскурсия от Димы Четыре
17 июня
- 14:00-15:30 — Даниела Мол-Оглы + квиз
- 17:00-19:00 — Елена Лисица + интерактив с постерами
18 июня
- 11:00-13:00 — Автобусная экскурсия от Никиты Nomerz
- 13:00-15:00 — Автобусная экскурсия от Анны Сорокиной
- 13:00-14:30 — Влад Борисов
- 15:00-16:30 — Дима Четыре
19 июня
- 11:00-12:30 — Елена Лисица
- 13:00-14:30 — Никита Nomerz
- 16:30-18:30 — Анна Сорокина
- 17:00-18:30 — Велосипедная экскурсия от Димы Четыре
Также можно будет посетить мастерские и студии художников и посмотреть на процесс изнутри:
17 июня
- 12:00-13:00 — мастерская Bomse
- 13:00-14:00 — студия Zerno / студия Тимофея Маляра
18 июня
- 12:00-13:00 — студия «Тихая»
- 14:00-16:00 — мастерская Ильи Барабина
19 июня
- 12:00-13:00 — студия «Тихая»
- 15:00-16:00 — студия «Your mums knight»
Регистрация на мероприятия здесь.
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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»
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