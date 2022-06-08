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Искусство

Опубликована параллельная программа нижегородского фестиваля стрит-арта «Место»

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Фестиваль уличного искусства «Место» опубликовал параллельную программу событий. Так, в библиотеке «ПМ» в Нижполиграфе соберут коллекцию печатных изданий, связанных с уличным искусством Нижнего. В конце каждого дня — тематическая лекция со спикерами. Публикуем подробную программу экскурсий по стрит-арту.

 

Программа:

16 июня

  • 16:00-17:30 — Никита Nomerz
  • 18:30-20:00 — Велосипедная экскурсия от Димы Четыре

17 июня

  • 14:00-15:30 — Даниела Мол-Оглы + квиз
  • 17:00-19:00 — Елена Лисица + интерактив с постерами

18 июня

  • 11:00-13:00 — Автобусная экскурсия от Никиты Nomerz
  • 13:00-15:00 — Автобусная экскурсия от Анны Сорокиной
  • 13:00-14:30 — Влад Борисов
  • 15:00-16:30 — Дима Четыре

19 июня

  • 11:00-12:30 — Елена Лисица
  • 13:00-14:30 — Никита Nomerz
  • 16:30-18:30 — Анна Сорокина
  • 17:00-18:30 — Велосипедная экскурсия от Димы Четыре

Также можно будет посетить мастерские и студии художников и посмотреть на процесс изнутри:

17 июня

  • 12:00-13:00 — мастерская Bomse
  • 13:00-14:00 — студия Zerno / студия Тимофея Маляра

18 июня

  • 12:00-13:00 — студия «Тихая»
  • 14:00-16:00 — мастерская Ильи Барабина

19 июня

  • 12:00-13:00 — студия «Тихая»
  • 15:00-16:00 — студия «Your mums knight»

Регистрация на мероприятия здесь.



 

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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»

 

 

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