Опубликована параллельная программа нижегородского фестиваля стрит-арта «Место»

Программа:

16 июня

16:00-17:30 — Никита Nomerz

18:30-20:00 — Велосипедная экскурсия от Димы Четыре

17 июня

14:00-15:30 — Даниела Мол-Оглы + квиз

17:00-19:00 — Елена Лисица + интерактив с постерами

18 июня

11:00-13:00 — Автобусная экскурсия от Никиты Nomerz

13:00-15:00 — Автобусная экскурсия от Анны Сорокиной

13:00-14:30 — Влад Борисов

15:00-16:30 — Дима Четыре

19 июня

11:00-12:30 — Елена Лисица

13:00-14:30 — Никита Nomerz

16:30-18:30 — Анна Сорокина

17:00-18:30 — Велосипедная экскурсия от Димы Четыре

Также можно будет посетить мастерские и студии художников и посмотреть на процесс изнутри:

17 июня

12:00-13:00 — мастерская Bomse

13:00-14:00 — студия Zerno / студия Тимофея Маляра

18 июня

12:00-13:00 — студия «Тихая»

14:00-16:00 — мастерская Ильи Барабина

19 июня

12:00-13:00 — студия «Тихая»

15:00-16:00 — студия «Your mums knight»

Регистрация на мероприятия здесь.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»