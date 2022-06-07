В сквере имени Свердлова откроется «Столица закатов. Искра»

Хедлайнером «Пикника в сквере» 11 июня станет российская инди-поп-группа OQJAV. Начало выступления в 21:00.

А что еще в программе: маркет локальных брендов, выездная библиотека, зона красоты, где можно сделать укладку или аквагрим, мастер-классы по рисованию, бисероплетению, лепке из глины и флористике и турнир по настольному теннису.

Дальше «Столица закатов. Искра» будет проходить каждую субботу. Вход свободный.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.