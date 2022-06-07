18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В сквере имени Свердлова откроется «Столица закатов. Искра»

Поделиться:

Уже в эту субботу, 11 июня, пройдет «Пикник в сквере» — первый фестиваль в рамках направления «Столица закатов. Искра». Программа пройдет с 13:00 — 22:00.

 

Хедлайнером «Пикника в сквере» 11 июня станет российская инди-поп-группа OQJAV. Начало выступления в 21:00.

А что еще в программе: маркет локальных брендов, выездная библиотека, зона красоты, где можно сделать укладку или аквагрим, мастер-классы по рисованию, бисероплетению, лепке из глины и флористике и турнир по настольному теннису.

Дальше «Столица закатов. Искра» будет проходить каждую субботу. Вход свободный.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: