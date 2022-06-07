В сквере имени Свердлова откроется «Столица закатов. Искра»

Уже в эту субботу, 11 июня, пройдет «Пикник в сквере» — первый фестиваль в рамках направления «Столица закатов. Искра». Программа пройдет с 13:00 — 22:00.
Хедлайнером «Пикника в сквере» 11 июня станет российская инди-поп-группа OQJAV. Начало выступления в 21:00.
А что еще в программе: маркет локальных брендов, выездная библиотека, зона красоты, где можно сделать укладку или аквагрим, мастер-классы по рисованию, бисероплетению, лепке из глины и флористике и турнир по настольному теннису.
Дальше «Столица закатов. Искра» будет проходить каждую субботу. Вход свободный.
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