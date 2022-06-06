В НГХМ откроется выставка «Русский импрессионизм Константина Горбатова»

Выставка Константина Горбатова пройдет впервые в Нижнем Новгороде. Работы можно будет увидеть в НГХМ с 8 июня.
Экспозиция из 77 произведений живописи и 13 графических работ выстроена в хронологическом порядке. Это позволит нижегородцам увидеть не только становление и трансформацию манеры художника, но смысловые акценты, преобладающие в творчестве Константина Горбатова в разные периоды жизни. Выставка имеет три тематических раздела – дореволюционный период, работы, выполненные на острове Капри и период жизни Горбатова в Берлине.
Выставки его работ проходили в Мюнхене, Дрездене, Кельне, Копенгагене, Риме, Гааге и Лондоне.
Для посетителей выставка будет работать с 8 июня до 31 июля 2022 года.
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