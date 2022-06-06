В Нижнем Новгороде запустили чат-бот по уличному искусству

Команда фестиваля «Место» запустила чат-бот по уличному искусству. Spot Bot поможет отправиться на самостоятельную экскурсию по стрит-арт-работам.
Пока мобильный гид охватывает ключевые арт-объекты Нижегородского района города и уже создано три маршрута:
- красный
- синий
- зеленый
Экскурсии отличаются по набору уличных работ, количеству мест, которые можно обойти и продолжительности.
Нижегородцы могут пройтись по специальному маршруту с отмеченными на карте точками: узнать о разных авторах, стилях и техниках, посмотреть монументальные работы на фасадах и маленькие произведения во дворах.
Разработчики онлайн-гида: Никита Борисов, Никита Nomerz, Влад Борисов и Даниела Мол-Оглы.
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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»
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