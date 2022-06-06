18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Нижнем Новгороде запустили чат-бот по уличному искусству

Поделиться:

Команда фестиваля «Место» запустила чат-бот по уличному искусству. Spot Bot поможет отправиться на самостоятельную экскурсию по стрит-арт-работам.

 

Пока мобильный гид охватывает ключевые арт-объекты Нижегородского района города и уже создано три маршрута:

  • красный
  • синий
  • зеленый

Экскурсии отличаются по набору уличных работ, количеству мест, которые можно обойти и продолжительности.

Нижегородцы могут пройтись по специальному маршруту с отмеченными на карте точками: узнать о разных авторах, стилях и техниках, посмотреть монументальные работы на фасадах и маленькие произведения во дворах.

Разработчики онлайн-гида: Никита Борисов, Никита Nomerz, Влад Борисов и Даниела Мол-Оглы.


 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: