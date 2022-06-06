В Нижнем Новгороде запустили чат-бот по уличному искусству

Пока мобильный гид охватывает ключевые арт-объекты Нижегородского района города и уже создано три маршрута:

красный

синий

зеленый

Экскурсии отличаются по набору уличных работ, количеству мест, которые можно обойти и продолжительности.

Нижегородцы могут пройтись по специальному маршруту с отмеченными на карте точками: узнать о разных авторах, стилях и техниках, посмотреть монументальные работы на фасадах и маленькие произведения во дворах.

Разработчики онлайн-гида: Никита Борисов, Никита Nomerz, Влад Борисов и Даниела Мол-Оглы.





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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»