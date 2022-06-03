Видео дня: Intervals Teaser в Манеже Нижегородского кремля

Авторы проекта представят космическое пространство, а посетители смогут взаимодействовать с медиаизображением, притягивая или отталкивая частицы. Кроме того, интерактивную инсталляцию дополнит аудио от музыканта Марии Теряевой.

Увидеть интерактивную инсталляцию можно будет до 5 июня. Вход свободный. Успевайте!

НН.Собака.ru публикует «эмоциональный» гид по Intervals Teaser 2022 и представляет мудборд - детали грядущего проекта, в которых раскрываются смыслы и образы экспозиций.

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