К проекту «Пушкинская карта» присоединились 18 учреждений Нижнего

Еще 18 учреждений культуры региона присоединились к проекту «Пушкинская карта». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде присоединился к проекту. Он предлагает на выбор входной билет без экскурсионного обслуживания и программу в сопровождении экскурсовода.
Кроме него, участниками проекта «Пушкинская карта» с мая стали:
- Вознесенский центр народных ремесел
- централизованная библиотечная система Кстовского муниципального района
- централизованная межпоселенческая библиотечная система Шатковского района
- Вадская детская музыкальная школа
- Кстовский историко-краеведческий музей — центр народной культуры «Берегиня»
- Ветлужская районная централизованная библиотечная система
- культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального округа
- Чкаловская централизованная клубная система
- Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система
- Перевозская централизованная клубная система
- Перевозская централизованная библиотечная система
- дом культуры «Волга» в Балахне
- Бутурлинский центр досуга, ремесел и туризма
- Бутурлинский районный дворец культуры
- Чкаловская детская школа искусств
- Городецкая централизованная библиотечная система
- Перевозский детско-юношеский центр
Лидерство по количеству проданных по «Пушкинской карте» билетов в регионе традиционно сохраняют театр драмы имени Горького, оперный театр и театр «Комедiя». Среди музеев самыми популярными у молодежи остаются Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский художественный музей.
Всего в регионе по «Пушкинской карте» можно посетить почти 170 учреждений культуры. До конца года планируется подключить к проекту еще около 50 учреждений.
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