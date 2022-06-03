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Искусство

К проекту «Пушкинская карта» присоединились 18 учреждений Нижнего

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Еще 18 учреждений культуры региона присоединились к проекту «Пушкинская карта». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

 

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде присоединился к проекту. Он предлагает на выбор входной билет без экскурсионного обслуживания и программу в сопровождении экскурсовода.

Кроме него, участниками проекта «Пушкинская карта» с мая стали:

  • Вознесенский центр народных ремесел
  • централизованная библиотечная система Кстовского муниципального района
  • централизованная межпоселенческая библиотечная система Шатковского района
  • Вадская детская музыкальная школа
  • Кстовский историко-краеведческий музей — центр народной культуры «Берегиня»
  • Ветлужская районная централизованная библиотечная система
  • культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального округа
  • Чкаловская централизованная клубная система
  • Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система
  • Перевозская централизованная клубная система
  • Перевозская централизованная библиотечная система
  • дом культуры «Волга» в Балахне
  • Бутурлинский центр досуга, ремесел и туризма
  • Бутурлинский районный дворец культуры
  • Чкаловская детская школа искусств
  • Городецкая централизованная библиотечная система
  • Перевозский детско-юношеский центр

Лидерство по количеству проданных по «Пушкинской карте» билетов в регионе традиционно сохраняют театр драмы имени Горького, оперный театр и театр «Комедiя». Среди музеев самыми популярными у молодежи остаются Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский художественный музей.

Всего в регионе по «Пушкинской карте» можно посетить почти 170 учреждений культуры. До конца года планируется подключить к проекту еще около 50 учреждений.


 

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