К проекту «Пушкинская карта» присоединились 18 учреждений Нижнего

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде присоединился к проекту. Он предлагает на выбор входной билет без экскурсионного обслуживания и программу в сопровождении экскурсовода.

Кроме него, участниками проекта «Пушкинская карта» с мая стали:

Вознесенский центр народных ремесел

централизованная библиотечная система Кстовского муниципального района

централизованная межпоселенческая библиотечная система Шатковского района

Вадская детская музыкальная школа

Кстовский историко-краеведческий музей — центр народной культуры «Берегиня»

Ветлужская районная централизованная библиотечная система

культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального округа

Чкаловская централизованная клубная система

Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система

Перевозская централизованная клубная система

Перевозская централизованная библиотечная система

дом культуры «Волга» в Балахне

Бутурлинский центр досуга, ремесел и туризма

Бутурлинский районный дворец культуры

Чкаловская детская школа искусств

Городецкая централизованная библиотечная система

Перевозский детско-юношеский центр

Лидерство по количеству проданных по «Пушкинской карте» билетов в регионе традиционно сохраняют театр драмы имени Горького, оперный театр и театр «Комедiя». Среди музеев самыми популярными у молодежи остаются Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский художественный музей.

Всего в регионе по «Пушкинской карте» можно посетить почти 170 учреждений культуры. До конца года планируется подключить к проекту еще около 50 учреждений.





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