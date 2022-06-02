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Искусство

Стрит-арт работы Синего Карандаша можно купить у филфака на Большой Покровской

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4 июня на заборе у ННГУ имени Лобачевского на Большой Покровской можно будет приобрести работы Синего Карандаша. Об этом пишут в сообществе фестиваля «Место» «ВКонтакте».

 

«Забор на Большой Покровской это главная и самая "проходимая" точка для встречи с "прекрасным и вечным". Наконец-то жители города смогут увидеть знаменитый нижегородский стрит-арт и там», — сообщается в посте.

4 июня с 10:00 до 20:00 на заборе у филиала ННГУ имени Лобачевского можно будет купить работы Синего Карандаша.

 

 

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