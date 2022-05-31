Опубликованы локации фестиваля медиаарта INTERVALS 2022 в Нижнем Новгороде

Долгожданный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2022 пройдет в Нижнем. Он охватит сразу восемь площадок, обновленных к 800-летию города.
Посмотреть инсталляции можно будет:
- на сцене «Ракушка» в Александровском саду
- на фасаде фабрики «Маяк» на Нижне-Волжской набережной
- на Нижегородской ярмарке
- в Планетарии №1 в парке «Швейцария»
- в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ,
- в Гербовом зале Нижегородской ярмарки
- в Арсенале
Еще одну площадку объявят позже.
Вход будет свободным.
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Фото: Нижний800
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