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Искусство

Опубликованы локации фестиваля медиаарта INTERVALS 2022 в Нижнем Новгороде

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Долгожданный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2022 пройдет в Нижнем. Он охватит сразу восемь площадок, обновленных к 800-летию города.

 

Посмотреть инсталляции можно будет:

  • на сцене «Ракушка» в Александровском саду
  • на фасаде фабрики «Маяк» на Нижне-Волжской набережной
  • на Нижегородской ярмарке
  • в Планетарии №1 в парке «Швейцария»
  • в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ,
  • в Гербовом зале Нижегородской ярмарки
  • в Арсенале

Еще одну площадку объявят позже.

Вход будет свободным.

 

 

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Фото: Нижний800

 

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