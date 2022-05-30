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Искусство

Выставка NFT-искусства DECIPRALAND откроется на ЦИПР

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В Нижнем Новгороде с 1 до 3 июня на конференции ЦИПР покажут интерактивную выставку NFT-искусства Decipraland. Свои работы — около 60 произведений — представят ведущие художники, которые сейчас формируют пространство NFT.

 

Выставка Decipraland откроется в двух форматах — цифровом и реальном. Тема экспозиции — Metaverse. Decentralising Art — это исследование и погружение в децентрализованное искусство.

По мнению организаторов, сейчас современное искусство меняется благодаря технологиям и вдохновляет остальные индустрии на создание новых идей, продуктов и услуг.

«Если раньше коллекционеры покупали картины и скульптуры, то сейчас они отдают миллионы за права на цифровые мемы, которые при этом может бесплатно посмотреть любой другой пользователь. Теперь пиксели имеют такую же ценность, как и физические работы художников. И это совершенно новая форма владения искусством и его восприятия», — отмечает сооснователь ЦИПР и автор идеи Ольга Пивень.



 

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