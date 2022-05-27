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Искусство

В Арсенале открывается текстовая лаборатория «Биография на плоскости»

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С 28 мая в Арсенале стартует текстовая лаборатория «Биография на плоскости» к выставке «Биография в объеме. Скульптурный портрет». В рамках проекта уже в эту субботу пройдет встреча худруком Нижегородского театра оперы и балета Алексеем Трифоновым.

 

Программа лаборатории:

  • 28 мая — художественный руководитель театра оперы и балета имени А.С. Пушкина — Алексей Трифонов — расскажет о Сергее Дягилеве
  • 6 июня — художница Катя Гущина расскажет о своем новом графическом романе «Биографии Льва Толстого»
  • 13 июня — музыковед и куратор музыкальных программ Арсенала Ксения Ануфриева расскажет о композиторе Модесте Мусоргском

Встречи пройдут в медиатеке Арсенала, начало в 18:30. Приобрести билеты можно по ссылке.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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