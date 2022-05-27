В Арсенале открывается текстовая лаборатория «Биография на плоскости»

С 28 мая в Арсенале стартует текстовая лаборатория «Биография на плоскости» к выставке «Биография в объеме. Скульптурный портрет». В рамках проекта уже в эту субботу пройдет встреча худруком Нижегородского театра оперы и балета Алексеем Трифоновым.