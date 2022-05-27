В Арсенале открывается текстовая лаборатория «Биография на плоскости»

С 28 мая в Арсенале стартует текстовая лаборатория «Биография на плоскости» к выставке «Биография в объеме. Скульптурный портрет». В рамках проекта уже в эту субботу пройдет встреча худруком Нижегородского театра оперы и балета Алексеем Трифоновым.
Программа лаборатории:
- 28 мая — художественный руководитель театра оперы и балета имени А.С. Пушкина — Алексей Трифонов — расскажет о Сергее Дягилеве
- 6 июня — художница Катя Гущина расскажет о своем новом графическом романе «Биографии Льва Толстого»
- 13 июня — музыковед и куратор музыкальных программ Арсенала Ксения Ануфриева расскажет о композиторе Модесте Мусоргском
Встречи пройдут в медиатеке Арсенала, начало в 18:30. Приобрести билеты можно по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)