На Почаине откроется выставка цифровых медиа. Работы можно будет даже понюхать!

DIGITAL MUTE — объединит художников, XR–артистов, дизайнеров, аниматоров, скульпторов, музыкантов, кинокритиков, представителей NFT-сообщества и многих других. Впервые в Нижнем Новгороде откроется выставка цифровых медиа с таким количеством направлений современного искусства.

Там представят интерактивные и динамичные работы, проекции со звуком и запахом, живые выступление экспериментаторов и прямую трансляцию перформанса.

Приобрести билеты можно здесь.







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