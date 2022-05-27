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Искусство

На Почаине откроется выставка цифровых медиа. Работы можно будет даже понюхать!

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В выставочном пространстве 1221 на Почайне откроется экспозиция DIGITAL MUTE. С 3 по 17 июня можно увидеться работы представителей NFT-сообщества и многих других.

 

DIGITAL MUTE — объединит художников, XR–артистов, дизайнеров, аниматоров, скульпторов, музыкантов, кинокритиков, представителей NFT-сообщества и многих других. Впервые в Нижнем Новгороде откроется выставка цифровых медиа с таким количеством направлений современного искусства.

Там представят интерактивные и динамичные работы, проекции со звуком и запахом, живые выступление экспериментаторов и прямую трансляцию перформанса.

Приобрести билеты можно здесь.



 

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