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Искусство

В НГХМ откроется выставка Марии Заноги «Русская душа»

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25 мая в НГХМ откроется экспозиция Марии Заноги «Русская душа». Практически все свои работы автор создает с натуры. Ее живопись включает пейзажи, натюрморты, жанровые картины. Выставка «Русская душа» объединила в себе около 50-ти картин.

 

Источник вдохновения автора— повседневная жизнь и впечатления от путешествий под парусом. В работах можно увидеть мотивы сельского быта, пейзажи русского севера, виды из окна мастерской.

Лейтмотивом творчества Заноги стал образ «русской души».

«Картины художницы, отличающиеся то чистыми звенящими цветами, то сдержанностью и меланхоличностью красок, несут в себе светлые и добрые образы, которые отзываются в сердце у каждого зрителя», — отмечают организаторы.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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