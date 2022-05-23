В НГХМ откроется выставка Марии Заноги «Русская душа»

25 мая в НГХМ откроется экспозиция Марии Заноги «Русская душа». Практически все свои работы автор создает с натуры. Ее живопись включает пейзажи, натюрморты, жанровые картины. Выставка «Русская душа» объединила в себе около 50-ти картин.
Источник вдохновения автора— повседневная жизнь и впечатления от путешествий под парусом. В работах можно увидеть мотивы сельского быта, пейзажи русского севера, виды из окна мастерской.
Лейтмотивом творчества Заноги стал образ «русской души».
«Картины художницы, отличающиеся то чистыми звенящими цветами, то сдержанностью и меланхоличностью красок, несут в себе светлые и добрые образы, которые отзываются в сердце у каждого зрителя», — отмечают организаторы.
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Фото: архив пресс-служб
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