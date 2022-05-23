В НГХМ откроется выставка Марии Заноги «Русская душа»

Источник вдохновения автора— повседневная жизнь и впечатления от путешествий под парусом. В работах можно увидеть мотивы сельского быта, пейзажи русского севера, виды из окна мастерской.

Лейтмотивом творчества Заноги стал образ «русской души».

«Картины художницы, отличающиеся то чистыми звенящими цветами, то сдержанностью и меланхоличностью красок, несут в себе светлые и добрые образы, которые отзываются в сердце у каждого зрителя», — отмечают организаторы.







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Фото: архив пресс-служб